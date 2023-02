dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax auf Richtungssuche

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax dürfte am Mittwoch kaum verändert ins Rennen gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart etwa zehn Punkte höher auf 15 390 Punkte. Auf Wochensicht liegt der Dax rund ein halbes Prozent im Plus. Nach wechselhaftem Start war es am Abend an der Wall Street nach dem europäischen Handelsende wieder etwas besser gelaufen. Vor allem Technologiewerte drehten zurück ins Plus. Die US-Inflationsdaten hätten insgesamt den restriktiven geldpolitischen Kurs der US-Notenbank bestätigt, hieß es bei der Credit Suisse. Die Experten rechnen erst nach zwei weiteren kleinen Leitzinserhöhungen bis Mai mit einer Pause. An Asiens Börsen dominierten am Morgen die Verlierer.

USA: - DOW SCHWACH, TECHS IM PLUS - Die Verbraucherpreisdaten für Januar haben am Dienstag eine Berg- und Talfahrt an den US-Börsen nach sich gezogen. Anleger zeigten sich von den Zahlen verunsichert, die die US-Notenbank Fed wohl nicht von weiteren Zinserhöhungen abhalten werden. Die Inflation fiel im Januar im Vorjahresvergleich nicht so stark wie von Experten erhofft. Fakt war aber auch, dass sie sich den siebten Monat in Folge abschwächte. Der Dow Jones Industrial erholte sich etwas von seinem Spitzenverlust, der mehr als ein Prozent betrug. Am Ende stand für ihn noch ein Minus von 0,46 Prozent auf 34 089,27 Punkte zu Buche. Der marktbreite S&P 500 verbuchte mit 4136,13 Punkten ein Minus von 0,03 Prozent. Gefragt waren aber die Technologiewerte. Unter anderem gestützt von steigenden Kursen im Chipsektor drehte der von diesen geprägte Nasdaq 100 einen Spitzenverlust von mehr als einem Prozent noch in Gewinne. Den Tag beendete er 0,71 Prozent höher bei 12 590,89 Zählern.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch nach US-Inflationsdaten überwiegend nachgegeben. Die Experten rechnen nach den Daten erst nach zwei weiteren kleinen Leitzinserhöhungen bis Mai mit einer Pause. In Tokio schloss der Nikkei 225 0,4 Prozent im Minus. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index büßte 1,5 Prozent ein und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen dank um 0,6 Prozent.

^

DAX 15380,56 -0,11%

XDAX 15459,82 +0,16%

EuroSTOXX 50 4238,76 -0,06%

Stoxx50 3935,81 +0,05%

DJIA 34089,27 -0,46%

S&P 500 4136,13 -0,03%

NASDAQ 100 12590,88 +0,71%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 135,38 +0,07%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0717 -0,19%

USD/Yen 133,04 +0,00%

Euro/Yen 142,59 -0,18%

°

ROHÖL:

^

Brent 84,66 -0,92 USD

WTI 78,15 -0,91 USD

°

/mis