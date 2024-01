dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax auf Rekordkurs

Weitere Suchergebnisse zu "SDAX (Performance)":

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Der Dax könnte sich am Dienstag auf ein weiteres Rekordhoch aufschwingen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein Drittelprozent höher auf 17 000 Punkte. Damit kratzte der deutsche Leitindex vorbörslich am bisherigen Hoch von gut 17 003 Zählern. Rückenwind gibt es aus den USA. Dort hatten der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 neue Höchstmarken erreicht. Sinkende Renditen an den Anleihemärkten hatten den Aktienkursen dort nochmals Auftrieb verliehen. "Diese Rally ist beeindruckend und beängstigend zugleich", schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Denn mit den Kursen stiegen die Bewertungen immer weiter an. Angesichts der hohen Kurse und Bewertungen gebe es mit Blick auf die anstehenden Quartalsbilanzen der Tech-Riesen Apple , Amazon , Meta , Alphabet und Microsoft "keinen Raum für Enttäuschungen".

USA: - GEWINNE - Rückläufige Renditen am Anleihemarkt haben den US-Börsen am Montag Aufwärtsimpulse beschert. Das US-Finanzministerium verringerte die Quartalsschätzung für die staatliche Kreditaufnahme, was Sorgen über den Umfang der Anleihe-Emissionen milderte und die Anleihe-Renditen unter Druck brachte. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial sowie der breite S&P 500 erreichten Rekordhöhen, nachdem sie zuvor kaum vom Fleck gekommen waren. Und das, obwohl in dieser Woche zahlreiche wichtige Konjunkturdaten und Ereignisse anstehen und daher zunächst Vorsicht das Motto des Tages gewesen war.

So wird der ISM-Einkaufsmanagerindex, der die Stimmung in der US-Industrie widerspiegelt, veröffentlicht und auch der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung. Zudem entscheidet die Notenbank Federal Reserve über die Zinsen, und seitens der Unternehmen legen Schwergewichte wie Apple, Microsoft und Alphabet Geschäftszahlen vor. Der Dow Jones beendete den Tag letztlich mit einem Plus von 0,59 Prozent auf 38 333,45 Punkte und baute seine Gewinne aus der vergangenen Woche damit aus. Der S&P 500 rückte um 0,76 Prozent auf 4927,93 Punkte vor. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 stieg um 1,01 Prozent auf 17 596,27 Zähler. Er hatte zuletzt am Mittwoch ein Rekordhoch erreicht.

ASIEN: - HANG SENG DEUTLICH IM MINUS; NIKKEI STABIL - In Asien haben sie die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag unterschiedlich entwickelt. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 leicht zulegte, ging es in Hongkong kräftig nach unten. Der Hang-Seng-Index verlor rund zwei Prozent. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen büßte im späten Handel knapp ein Prozent ein.

DAX 16941,71 -0,12%

XDAX 16991,75 0,34%

EuroSTOXX 50 4639,36 0,08%

Stoxx50 4213,24 0,48%

DJIA 38333,45 0,59%

S&P 500 4927,93 0,76%

NASDAQ 100 17596,27 1,01%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 135,27 +0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0823 -0,08%

USD/Yen 147,39 -0,04%

Euro/Yen 159,51 -0,12%

ROHÖL:

Brent 82,78 +0,38 USD

WTI 77,24 +0,46 USD

