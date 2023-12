dotDigital Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Dotdigital auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 44,83 Punkte, was bedeutet, dass Dotdigital weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 48,51 ein "Neutral"-Rating für Dotdigital. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Aus charttechnischer Sicht ist Dotdigital mit einem Kurs von 96,3 GBP aktuell +11,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +10,08 Prozent liegt.

Analysten bewerten die Dotdigital-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 140 GBP, was einem Aufwärtspotential von 45,38 Prozent entspricht.

Im Bereich "Software" liegt das KGV von Dotdigital bei 23, was 78 Prozent weniger ist als der branchenübliche Wert von 106. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als unterbewertet und somit als "Gut" eingestuft.