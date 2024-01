dotDigital Aktie: Wann tut sich was?

In den letzten zwölf Monaten wurden für Dotdigital von Analysten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt einer "positiven" Bewertung entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates für Dotdigital vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 140 GBP. Dies würde einem Anstieg um 38,34 Prozent vom letzten Schlusskurs (101,2 GBP) entsprechen, was einer "positiven" Empfehlung gleichkommt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) für Dotdigital liegt aktuell bei 88,12 GBP, was der Aktie ein "positives" Rating verleiht, da der Aktienkurs selbst bei 101,2 GBP lag und somit einen Abstand von +14,84 Prozent aufwies. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 93,97 GBP, was einer Differenz von +7,69 Prozent entspricht und ebenfalls ein "positives" Signal für die Dotdigital-Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich somit ein "positives" Gesamtbild basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Stimmung in sozialen Medien bezüglich Dotdigital war neutral, und die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Dotdigital in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 19,04 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -8,65 Prozent verzeichnet, liegt Dotdigital mit 27,69 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "positiven" Rating in dieser Kategorie.