dotDigital Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Im Hinblick auf Dotdigital liegen aus den vergangenen zwölf Monaten 1 positive und 0 neutrale oder negative Bewertungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Es gibt keine aktuellen Aktualisierungen seitens der Analysten für Dotdigital. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 140 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie um 38,34 Prozent steigen könnte, verglichen mit dem letzten Schlusskurs von 101,2 GBP, was als positive Empfehlung angesehen wird. Somit bekommt die Dotdigital-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf die Dividende ist Dotdigital mit einer Dividendenrendite von 1 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (13,12 %) niedriger einzustufen, mit einer Differenz von 12,12 Prozentpunkten, was zu einer negativen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Dotdigital im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 19,04 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent über der durchschnittlichen Rendite liegt. Die "Software"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -8,65 Prozent. Auch hier liegt Dotdigital mit 27,69 Prozent deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung bewertet werden. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Basierend auf dieser Betrachtung ist Dotdigital als "Neutral" einzustufen.