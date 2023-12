dotDigital Aktie: Jetzt aber!

Die Dotdigital-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 87,61 GBP aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 100 GBP liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +14,14 Prozent. In ähnlicher Weise liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 87,82 GBP, was einer Abweichung von +13,87 Prozent entspricht. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auf fundamentaler Ebene weist die Dotdigital-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 106,6 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den letzten 12 Monaten erzielte Dotdigital eine Performance von 9,04 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -7,44 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,48 Prozent im Branchenvergleich für Dotdigital. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8 Prozent aufwies, lag Dotdigital um 17,04 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz erhält die Dotdigital-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität im Netz war üblich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.