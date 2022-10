Das digitale Gesundheits-Startup Feel sichert sich eine Investition von 10 Millionen Pfund, um sein Wachstum im Wellness-Markt fortzusetzen

London (ots/PRNewswire) -Die Wellness-Marke nutzt einen auf Daten basierenden Ansatz, um das Kundenerlebnis zu verbessern und in neue Märkte zu expandieren.Feel ist eine digitale Gesundheits- und Wellnessmarke, die eine breite Palette an wissenschaftlich fundierten, hochwertigen Ernährungsprodukten im Sortiment hat. Das Unternehmen bietet den Verbrauchern die Bequemlichkeit eines Abonnement-Service und sorgt dafür, dass Wohlbefinden nur einen Klick entfernt ist.Dank der schnell wachsenden Produktpalette und der intelligenten digitalen Funktionen hat Feel sich bereits in Großbritannien einen Namen gemacht und ist nun auf dem besten Weg, auch den deutschen und österreichischen Markt zu erobern. Seit der Partnerschaft mit dem britischen Popstar Cheryl und der Investition im Jahr 2021 von ITV AdVentures, dem Media-for-Equity-Venture-Arm des größten kommerziellen Fernsehsenders Großbritanniens, hat Feel nun eine Serie-A-Runde in Höhe von 10 Millionen Pfund unter der Leitung von Velocity Capital Advisors und dem Corporate-Venture-Fonds von BAT, Btomorrow Ventures, erhalten. An der Runde beteiligen sich auch die bestehenden Investoren Fuel Ventures, TMT Investments und ITV AdVentures, dem Medienfond von ITV, sowie sehr vermögende Privatpersonen.Nach einem beträchtlichen Wachstum in den letzten Jahren ist Feel auf ein Team von 30 Mitarbeitern gewachsen. In den nächsten Monaten wird das Unternehmen sein Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln, Beautyprodukten und funktionellen Lebensmitteln erweitern, um neue Märkte zu erschließen und gleichzeitig seinen Nutzern ein neues digitales Erlebnis zu bieten, das auf starken First-Party-Daten und Verbraucherinformationen basiert. Feel plant außerdem, seine Software weiter auszubauen, indem es die eigenen Kundendaten nutzt, um seinem Kundenstamm relevantere Gesundheitsprodukte zu empfehlen.Boris Hodakel, Gründer und CEO von Feel, sagt: „Ich freue mich sehr, unsere neuen Investoren bei Feel willkommen zu heißen und uns bei unserer Mission unterstützen zu wollen, den Menschen durch hochwertige, wissenschaftlich fundierte und nachhaltige Produkte zu ermöglichen, nicht nur besser auszusehen, sondern sich auch besser zu fühlen. Mit ihrer Investition in das Unternehmen wird unsere Vision unterstützt, bis 2025 eine globale Marke zu werden, mit der Möglichkeit, durch noch nie dagewesene, fein abgestimmte digitale Lösungen für die Konsumenten zu expandieren. Gerade haben wir unsere ersten Produkte in Deutschland und Österreich gelauncht und können es kaum erwarten, dass auch Kunden in anderen Märkten entdecken, was die Produkte von Feel auszeichnen."Rajeev Saxena, CEO von Velocity Capital Advisors, erklärt: „Feel ist in den letzten Jahren exponentiell gewachsen. Wir sind uns sicher, dass Feel mit ihrem auf Gesundheitsdaten-basierten Ansatz auch in weiteren Kernmärkten erfolgreich sein werden."Lukasz Garbowski, Investment Director bei Btomorrow Ventures, bestätigt: „Feel erfüllt alle Voraussetzungen, um im Gesundheits- und Wellnessmarkt außerordentlich erfolgreich zu sein: ein erfahrenes und ehrgeiziges Managementteam, starke D2C-Fähigkeiten und großartige Produkte, die die Verbraucher lieben. Wir sind begeistert, Teil der Reise von Feel zu werden und können es kaum erwarten, zu sehen, wie Feel in Großbritannien, Deutschland und darüber hinaus zu einem "Must-Have" bei den Konsumenten wird."Sheena Amin, Direktorin von ITV AdVentures, sagt:: „Ich bin nach wie vor beeindruckt von dem fulminanten Wachstum, das Feel in den letzten Jahren erreicht hat und das ITV AdVentures mit Hilfe von TV-Werbung noch verstärken konnte. Ich freue mich darauf, das Unternehmen in dieser nächsten Expansionsphase zu unterstützen, indem es seine Position in bestehenden Märkten stärken- und seine Qualitätsprodukte und starke Marke in neue internationale Märkte bringen will. Ich bin zuversichtlich, dass Feel als wirklich innovatives digitales Gesundheits-Startup mit einem datenbasierten Ansatz und einem verbraucherzentrierten Fokus erfolgreich weiter wachsen wird."HINWEISE FÜR REDAKTEURE- Unterstützende Materialien- Foto des GründersW- Firmenlogo- Foto der Verpackung[1]Über FeelFeel ist ein digitales Gesundheits- und Wellness-Unternehmen mit Sitz in Großbritannien, das 2019 in London gegründet wurde und sich zum Ziel gesetzt hat, die Welt der Nahrungsergänzungsmittel aufzurütteln. Gegründet von Serienunternehmer Boris Hodakels, ist Feel ein schnell wachsendes, digital geführtes Unternehmen, das qualitativ hochwertige Clean-Label-Nahrungsergänzungsmittel wie Vitaminpräparate und funktionelle Lebensmittel mit innovativen, wissenschaftlich fundierten Formeln anbietet. www.wearefeel.comÜber Btomorrow Ventures (BTV):BTV ist die Corporate-Venturing-Einheit von British American Tobacco (BAT). Die BTV wurde 2020 gegründet und investiert in wachstumsstarke Unternehmen, von der Startfinanzierung bis hin zu Unternehmen, die weitere Investitionen in der Serie B suchen. Der Schwerpunkt von BTV liegt auf Investitionen in erstklassige Unternehmer mit innovativen Produkten und differenzierenden Technologien. BTV unterstützt das Unternehmensziel von BAT, A Better Tomorrow™ zu schaffen, und wird die Umwandlung des Unternehmens in ein Multikategorien-Konsumgüterunternehmen beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter btomorrowv.comÜber Velocity:Velocity Capital Advisors ist ein SEIS- und EIS-Fonds, der von einem Team von Unternehmern und Marketingfachleuten gegründet wurde und in außergewöhnliche Gründer von führenden Verbraucher- und Technologieunternehmen investiert. Velocity nutzt die Marketingexpertise des Teams und konzentriert sich auf Unternehmen, die digitale Marketingtechniken zur Kundengewinnung einsetzen. Zusätzlich zur operativen Unterstützung können die Unternehmen, in die investiert wird, von der Finanzierung durch Fremdkapital über Velocity Juice profitieren, um die Rendite der Investoren zu erhöhen. https://velocity-group.comÜber ITV AdVentures:ITV AdVentures ist ein Media-for-Equity-Investmentfond, bei dem ITV neben Risikokapitalinvestitionen Minderheitsbeteiligungen an jungen Digital- und Direct-to-Consumer-Unternehmen übernimmt und im Gegenzug Premium-Werbeinventar über die marktführenden ITV-Kanäle und den ITV Hub erhält. Die Initiative stellt eine innovative Möglichkeit für wachstumsstarke Verbraucherunternehmen dar, die durch TV-Werbung zusammen mit einem strategischen Medienpartner ihr Business weiter skalieren wollen. https://www.itvmedia.co.uk/new-to-tv/itvadventuresLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1921348/Feel_Logo.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1921347/Feel_Founder_Boris_Hodakel.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1921352/Feel_Products.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-digitale-gesundheits-startup-feel-sichert-sich-eine-investition-von-10-millionen-pfund-um-sein-wachstum-im-wellness-markt-fortzusetzen-301651921.htmlPressekontakt:Lizzie Thomas,lizzie@wearefeel.com,+44 (0) 7896 969 640Original-Content von: Feel, übermittelt durch news aktuell