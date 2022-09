Die digitale Akademie von morgen

Karlsruhe (ots) -Deutschland tut sich schwer mit der Digitalisierung - das wissen wir!Das muss aber nicht so bleiben! Das Karlsruher Start-up scio.zone ist Vorreiter, wenn es um die Digitalisierung und Automatisierung von Weiterbildungsprozessen geht. Ob zur Unterstützung von HR-Abteilungen und Unternehmensakademien oder als Software Lösung für Weiterbildungsinstitute und Akademien.Dabei hat sich scio.zone auf die Verschlankung und Effizienzsteigerung von Bildungsprozessen spezialisiert. Von der Ausschreibung eines Seminares über Teilnehmermanagement bis zur Abrechnung von Trainern - das Fulfillment läuft voll automatisiert. Eine neue Akademie kann einfach ohne IT-Kenntnisse und Einarbeitungsaufwand zügig erstellt und Bildungsprodukte wie Video-Kurse, Online-Trainings oder Präsenzveranstaltungen angeboten werden.Renate Wittmann, Geschäftsführung bei scio.zone meint hierzu: "Es war eine logische Konsequenz, dass wir uns als Weiterbildungsexperten um die Automatisierung der Weiterbildung kümmern. Jahrelang haben wir selbst unter den händischen Prozessen gelitten und zusammengestückelte Software-Einzellösungen, die teuer zusammengeführt werden mussten, machten unser Agieren schwerfällig. Das ist nicht mehr zeitgemäß.""Die Akademie per Knopfdruck. Mit schlanken und vollautomatisierten Prozessen. So geht modernes und kosteneffizientes Bildungs- und Veranstaltungsmanagement mit unserer EdTech-Lösung.": Swen Heineman, ebenfalls Geschäftsführung bei scio.zone.Unsere Welt unterliegt dynamischen Veränderungen und ist digital stark vernetzt. Hier gibt es in Sachen Weiterbildung immensen Nachholbedarf. Denn die Lern- und Anpassungsfähigkeit von Mitarbeitern sowie die Unterstützung durch betriebliche Weiterbildung ist nicht nur einfacher Wettbewerbsvorteil, sondern für Unternehmen letztendlich überlebensnotwendig. Im Fokus sollten gutes Employer Branding, Mitarbeiterbindung und -incentivierung und vor allem der zur Unternehmensstrategie passende Wissens- und Ausbildungsstand sein. Nur so meistern Unternehmen den anstehenden Wandel.Um diese Anforderungen trotz der aktuellen wirtschaftlichen Situation zu bewältigen, hat mit der "Akademie auf Knopfdruck" scio.zone eine hoch effiziente, man kann sagen disruptive Lösung, für den Weiterbildungsmarkt entwickelt.Überzeugen Sie sich selbst und melden Sie sich zu einer der exklusiven Softwarevorstellungen an."Verpassen Sie nicht die Revolution der Weiterbildungslandschaft. Das ist erst der Anfang der digitalen Bildungstransformation.": Swen Heinemann, Geschäftsführung bei scio.zone.Pressekontakt:Renate Wittmann & Swen Heinemannmail@scio.zoneTel: +49 721 276608-00Original-Content von: scio.zone GmbH, übermittelt durch news aktuell