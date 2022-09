Bei dieser Buffett-Aktie hat der Starinvestor jetzt 47 Mio. US-Dollar kassiert

Dass Warren Buffett von so mancher Aktie in seinem Depot kassiert, das ist nicht ungewöhnlich. Wobei es häufig um die Dividende geht. Im heute konkreten Fall veräußerte der Starinvestor jedoch einen gewissen Anteil an einer Beteiligung, was zu wilden Spekulationen führt.

47 Mio. US-Dollar Verkaufswert stehen derzeit im Raum. Sowie eine sehr heiße, aber im Depot von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) auch überaus erfolgreiche Aktie.

Starinvestor verkauft BYD-Aktie für 47 Mio. US-Dollar

Warren Buffett hat bei der BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) offenbar ein kleineres Aktienpaket veräußert. Demnach verkaufte das Orakel von Omaha 1,33 Mio. in Hongkong gelistete Anteilsscheine an dem Autobauer. Der Verkaufserlös beträgt 47 Mio. US-Dollar. Das ist für den Beginn vergleichsweise wenig. Aber, so erste Spekulationen: Es könnte der Beginn einer Verkaufswelle sein.

Für Warren Buffett ist die BYD-Aktie nicht unwichtig. Im Portfolio von Berkshire Hathaway nahm die Beteiligung einen Gegenwert von zuletzt bis zu 10 Mrd. US-Dollar ein. Da der Starinvestor lediglich einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag investierte (oder vermutlich einer seiner rechten Hände), handelt es sich um eine besonders erfolgreiche Investition. Aber womöglich an ihrem Endpunkt.

Natürlich wissen wir nicht mit Sicherheit, ob diese Buffett-Aktie sukzessive aus dem Portfolio von Berkshire Hathaway liquidiert wird. Aber Warren Buffett verkauft generell sehr selten. Womöglich sind es die politischen Spannungen, die ihm Bauchweh bereiten. Oder die steten Sorgen um ein Delisting, wobei das für den Investor vermutlich sekundär entscheidend ist. Schließlich besitzt der Starinvestor bereits die in Hongkong gelisteten Anteilsscheine.

Strategisch womöglich einfach nicht mehr relevant

Für mich könnte die zweite These sein, dass die Buffett-Aktie einfach strategisch keine Bedeutung mehr für Berkshire Hathaway besitzt. Die Rendite ist erzielt, es gibt für den Starinvestor womöglich bessere Investitionen. Da er zuletzt massiv investierte, generiert er jetzt womöglich Cash. Aber auch das bleibt abzuwarten und ist erst einmal eines: Eine Theorie.

Im Endeffekt hat Warren Buffett gerade erst für 47 Mio. US-Dollar Aktien des Unternehmens veräußert. Ob es weitere Teilverkäufe oder sogar ein vollständiges Liquidieren der Position gibt? Warten wir es ab.

Der Artikel Bei dieser Buffett-Aktie hat der Starinvestor jetzt 47 Mio. US-Dollar kassiert ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und BYD und empfiehlt die folgenden Optionen: Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022