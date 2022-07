In diesen Bundesländern gibt es die günstigsten Eigentumswohnungen

Berlin (ots) -Analyse der Verteilung von Angebotspreisen im Mai 2022 auf ImmoScout24- Mehr als zwei Drittel der Eigentumswohnungen in den sieben größten Metropolen werden aktuell für unter 700.000 Euro angeboten.- In neun von 16 Bundesländern wird mehr als die Hälfte der Eigentumswohnungen für unter 300.000 Euro inseriert.- Einfamilienhäuser werden in Deutschlands Metropolen kaum für unter 700.000 Euro angeboten. In München lagen 95 Prozent der Angebote über eine Million Euro.- Das größte Angebot von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern unter 500.000 Euro gibt es in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und dem SaarlandIm Immobilienmarkt ist derzeit eine Trendumkehr in der Nachfrage nach Kauf- und Mietimmobilien zu beobachten. Hervorgerufen durch gestiegene Zinsen hat sich die Nachfrage nach Kaufimmobilien spürbar abgekühlt. Das übt voraussichtlich zusätzlichen Druck auf die Mietwohnungen und die Entwicklung der Mieten aus. Angesichts der Knappheit an Mietwohnungen bleibt Wohneigentum zur Selbstnutzung vielerorts eine attraktive Alternative. Eine Analyse von ImmoScout24 zeigt jetzt, wie viel Angebot an Wohnungen und Häusern in unterschiedlichen Preisklassen es in den Bundesländern und Metropolen im Mai 2022 auf ImmoScout24 gab.Mehr als zwei Drittel der Eigentumswohnungen wird in den sieben größten Metropolen für unter 700.000 Euro angebotenTrotz anhaltend steigender Kaufpreise in den Metropolen, rangierten im Mai 2022 mehr als 70 Prozent der angebotenen Eigentumswohnungen in den sieben größten Metropolen unter 700.000 Euro. In Berlin lagen sogar fast 60 Prozent aller auf ImmoScout24 angebotenen Eigentumswohnungen unter 500.000 Euro. 13 Prozent der Wohnungen wurden in der Hauptstadt für mehr als eine Million Euro inseriert. Zum Vergleich, in München lag gerade mal ein Viertel des Angebots unter 500.000 Euro und knapp 29 Prozent über eine Million Euro. Köln hatte mit 35 Prozent das meiste Angebot an Wohnungen für unter 300.000 Euro. In Hamburg wurden mehr als die Hälfte aller Wohnungen für zwischen 300.000 bis 500.000 Euro und ca. 21 Prozent für 500.000 bis 700.000 Euro angeboten.In neun der 16 Bundesländer wurden mehr als die Hälfte der Eigentumswohnungen für einen Angebotspreis von unter 300.000 Euro auf ImmoScout24 inseriert. In Thüringen, Sachsen-Anhalt und im Saarland wurden sogar über 80 Prozent der Wohnungen zum Kauf für unter 300.000 Euro angeboten. Fast drei Viertel der Inserate in Brandenburg lagen unter 500.000 Euro und davon wiederum 43 Prozent unter 300.000 Euro. Mit Ausnahme von Berlin und Hamburg wurden mit fast 11 Prozent die meisten Wohnungen für über eine Million Euro in Bayern angeboten."Die abkühlende Nachfrage beim Kauf und die damit steigende Nachfrage nach Miete wird voraussichtlich zusätzlichen Druck auf den ohnehin angespannten Mietmarkt bringen. Es lohnt sich also zu prüfen, ob Wohneigentum langfristig nicht günstiger ist als mieten. Hinzu kommt, dass Kaufinteressierte jetzt wieder zunehmend beim Kauf verhandeln können." kommentiert Dr. Thomas Schroeter, Geschäftsführer von ImmoScout24. "Unsere Analyse zeigt, dass in den von steigenden Mieten geprägten Ballungsgebieten durchaus noch Eigentumswohnungen auf dem Markt sind, die vergleichsweise erschwinglich sind."Einfamilienhäuser in Deutschlands Metropolen kaum für unter 700.000 Euro angebotenIn Hamburg und Berlin rangierten mehr als zwei Drittel der Einfamilienhäuser in der Preiskategorie über 700.000 Euro. Lediglich 12 Prozent der Angebotspreise lagen unter 500.000 Euro. Auch in den anderen deutschen Metropolen reihten sich die meisten Angebote für Einfamilienhäuser in die Preisklasse über 700.000 Euro ein. So lagen in Köln knapp 69 Prozent, in Frankfurt am Main 83 Prozent und in Stuttgart sogar über 86 Prozent über der Schwelle von 700.000 Euro. Wer ein Einfamilienhaus in einer Metropole für unter 500.000 Euro suchte, fand im Mai in Düsseldorf das größte Angebot. Hier wurden 69 Prozent der Häuser für unter 500.000 Euro inseriert.In den Flächenländern sieht die Lage anders aus. In Sachsen-Anhalt wurden 92 Prozent der Einfamilienhäuser für unter 500.000 Euro inseriert. In Thüringen, Sachsen und im Saarland waren über 80 Prozent der Einfamilienhäuser für unter 500.000 Euro im Angebot. In Bremen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern fielen noch über 70 Prozent der angebotenen Einfamilienhäuser in diese Preiskategorie. MethodikFür die Analyse von ImmoScout24 wurden alle neu eingestellten Inserate von Eigentumswohnungen und Häuser zum Kauf im Monat Mai 2022 berücksichtigt. Dabei wurden etwaige Mehrfacheinstellungen mit einberechnet, so dass jedes Inserat nur einmal in die Analyse einfloss, um eine valide Aussage über die Marktentwicklungen zu gewährleisten. Mit seinen digitalen Lösungen schafft der Online-Marktplatz Orientierung und bringt Eigentümer:innen, Makler:innen und Immobiliensuchende erfolgreich zusammen. ImmoScout24 arbeitet an dem Ziel, Transaktionen rund um die Immobilie digital abzuwickeln und dadurch komplexe Entscheidungen für seine Nutzer:innen einfacher zu machen. Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv und erreicht monatlich rund 3 Millionen Suchende.Pressekontakt:Lennart DannenbergSenior PR Manager & PressesprecherTelefon: +49 30 24301 1270E-Mail: pr@immoscout24.dewww.immoscout24.deOriginal-Content von: ImmoScout24, übermittelt durch news aktuell