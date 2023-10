Mit diesen 2 Dividendenaktien baue ich mir ein passives Einkommen für’s Leben auf!

Mit Dividendenaktien ein passives Einkommen für das eigene Leben aufbauen: Das ist eine ziemliche Herausforderung zur Zeit. Einige Aktien kürzen mittlerweile wieder die Dividende. Für mich ein wichtiger Indikator dafür, dass wir als Investoren nicht für eine Auszahlung investieren sollten, sondern stets für das unternehmensorientierte Gesamtpaket.

Selbst der Status als Dividendenaristokrat ist kein sicherer Schutz, sondern lediglich ein Indikator. Umso wichtiger ist, dass wir das gewisse Etwas sehen. Wie gesagt: Unternehmensorientiert.

Wenn ich mir heute ein passives Einkommen für’s Leben aufbauen wollte, würde ich auf die folgenden zwei Dividendenaktien setzen: General Mills (WKN: 853862) und Realty Income (WKN: 899744). Die Begründung folgt zugleich.

Passives Einkommen für’s Leben: General Mills

General Mills ist vielleicht die nicht intuitive Wahl für dich. Peers wie Coca-Cola oder PepsiCo sind definitiv bekannter und haben den Status als Dividendenkönig erreicht. Keine Frage: Wer auf diese Namen in einem diversifizierten Portfolio setzt, der macht gewiss nichts verkehrt. Aber ich habe einen Grund, warum ich General Mills hervorhebe: Die mittlerweile wieder 3,7 % Dividendenrendite, die gewiss nicht unattraktiv sind.

Wenn ich mir jetzt ein passives Einkommen aufbauen wollte, so würde ich bereits eine hohe, initiale Dividende erhalten. Zudem besitzt der Konzern eine Ausschüttungshistorie von fast 40 Jahren mit einer zumindest stets beständigen Ausschüttung. Diese wurde zwar nicht jedes Jahr erhöht. Das mindert jedoch den Druck, auch in schwierigeren Jahren stets ein Dividendenwachstum bieten zu müssen. Für mich ein Vorteil, wenn es um lebenslange passive Einkünfte geht. Trotzdem ist die Dividende je Aktie alleine im Jahr 2023 um 9 % auf 0,59 US-Dollar erhöht worden. Das zeigt mir, dass mit operativem Wachstum gleichzeitig auch ein solides Dividendenwachstum einhergehen kann. Zudem ist das Ausschüttungsverhältnis mit einem Wert von unter 60 % vergleichsweise moderat für einen Lebensmittelkonzern. Oder selbst Peers wie Coca-Cola oder PepsiCo.

Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum die Dividendenaktie ein passives Einkommen für’s Leben generieren kann: Das operative Fundament. General Mills besitzt mit über 100 Marken im Lebensmittel-Segment eine starke Basis. Insbesondere im Segment der Cornflakes ist der Konzern führen. Gleichzeitig investierte das Management in den letzten Jahren in den Bereich der Tiernahrung, wodurch man eine solide Wachstumschance ergriffen hat. Das Konzernfundament ist daher stark und meiner Meinung nach zeitlos. Die Dividendenaktie kann einen daher womöglich das ganze Leben mit passiven Einkünften versorgen.

Realty Income: Dividendenaktie überzeugt mit Größe

Größe ist manchmal ein Hindernis? Bei der Dividendenaktie Realty Income ist das nur bedingt der Fall. Tatsächlich kann die Größe des REITs insbesondere im Kontext eines passiven Einkommens ein großer Vorteil sein. Schließlich ist das Portfolio mit über 13.100 Einheiten überaus diversifiziert. Einzelner Leerstand fällt daher nicht so stark ins Gewicht. Zudem ist die Diversifikation auch mit Blick auf die Branchen der Mieter sehr stark und qualitativ. Das ist auch ein Grund, warum ich ein passives Einkommen für’s Leben wittere.

Realty Income verfügt dadurch auch über neue, interessante Möglichkeiten. Die Größe führt dazu, dass das Management zuletzt im Casino-Segment agieren konnte. Mit Investitionen von 950 Mio. US-Dollar und einer weiteren Transaktion von über einer Milliarde US-Dollar erkennen wir: Das sind Chancen, die nur wenige Real Estate Investment Trusts ergreifen können, ohne in finanzielle Schieflage zu geraten. Die solide Bilanz, das starke operative Fundament und eben die Größe führen außerdem dazu, dass die Finanzierung mit Fremdmitteln trotz steigender Zinsen nicht ausufernd teuer ist.

The Monthly Dividend Company, wie sich die Gesellschaft auch selbst nennt, setzt außerdem auf eine nachhaltige Dividende. In den letzten Jahren hat es kaum Dividendenwachstum gegeben, um operative Investitionen tätigen zu können. Mit einer monatlichen Ausschüttung von zur Zeit 0,256 US-Dollar und einem Aktienkurs von 49,94 US-Dollar erhalten wir derzeit sogar 6,15 % Dividendenrendite. Das Ausschüttungsverhältnis ist mit einem Wert von ca. 78 % vergleichsweise moderat. Ein passives Einkommen für das eigene Leben kann die Folge sein. Womöglich gibt es jetzt in Zeiten hoher Zinsen sogar eine einmalig günstige Chance, Anteilsscheine dieses REITs mit 6 % Dividendenrendite zu erwerben.

