Bei diesem REIT mit 5,8 % Dividendenrendite kaufe ich nach dem Ex-Dividenden-Datum!

Einen REIT nach dem Ex-Dividenden-Datum kaufen? Warum nicht. Vor allem wenn er 5,8 % Dividendenrendite und die nötige Qualität besitzt, kann das eine ziemlich interessante Investition sein. Bei Store Capital (WKN: A12CRU) ist das für mich jetzt jedenfalls der Fall.

Blicken wir heute auf Store Capital und die Bewertung nach dem Ex-Dividenden-Datum. Vielleicht ist das Gesamtpaket ja auch für dich relevant?

Store Capital: Das bleibt nach dem Ex-Dividenden-Datum!

Fest steht jedenfalls: Auf einem Aktienkurs von 26,62 US-Dollar und einer Vierteljahresdividende in Höhe von 0,385 US-Dollar im Moment liegt die Dividendenrendite bei 5,8 %. Allerdings könnte das lediglich ein Vorgeschmack der Möglichkeiten sein. Nicht nur in der Theorie und mit Blick auf ein Ausschüttungsverhältnis von voraussichtlich ca. 70 % im Jahr 2022. Nein, sondern auch rein praktisch.

Wir sehen jetzt, dass Store Capital inzwischen seit vier Quartalen 0,385 US-Dollar Dividende je Aktie an die Investoren ausgezahlt hat. Häufig – zugegebenermaßen nicht immer – führte das zum September zu einer Dividendenerhöhung. Operativ wäre das jedenfalls leistbar. Sofern es ein Dividendenwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich gäbe, könnten 6 % Dividendenrendite die Folge sein. Das wäre eine ziemlich interessante Perspektive.

Aber Store Capital ist nach dem Ex-Dividenden-Datum als REIT insgesamt günstig bewertet. Auch das Kurs-FFO-Verhältnis von voraussichtlich 12,1 ist ein günstiges Bewertungsmaß. Es winkt daher ein Value-Play, das mit Dividende und Gesamtrendite die Inflation schlagen kann. Oder eben so preiswert ist, dass solide Renditen möglich sind.

Qualität!

Hinter dem REIT Store Capital steckt ein Name, der außerdem viel Qualität verspricht. Es ist der einzige Real Estate Investment Trust, in den auch Warren Buffett investiert hat. Vermutlich auch wegen der damals günstigeren Bewertung. Aber auch, weil das Management sukzessive in den Ausbau des eigenen Geschäfts investiert hat. Von 800 Immobilien im Jahre 2014 ging es bis auf 2.965 Immobilien per Ende des ersten Vierteljahres hinauf.

Für mich ist dieser Real Estate Investment Trust daher in Summe eine gute, günstige Angelegenheit. Die Dividendenrendite von 5,8 % nach dem Ex-Dividenden-Datum ist nur ein Merkmal, aber auch das gesamte Setting ist auf solide Renditen ausgelegt. Zumal die Ausrichtung mit Net-Lease-Mietverträgen, langfristigen Verträgen und einem auf Qualität bedachten Ansatz vielversprechend ist. Ich wittere jedenfalls starke Renditen auf Jahre und Jahrzehnte hinweg. Deshalb schaue ich mir diesen REIT nach dem Ex-Dividenden-Datum noch einmal genauer an.

Der Artikel Bei diesem REIT mit 5,8 % Dividendenrendite kaufe ich nach dem Ex-Dividenden-Datum! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Store Capital. The Motley Fool empfiehlt Store Capital.

Motley Fool Deutschland 2022