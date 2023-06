In diese 3 Aktien würde ich 10.000 Euro investieren, um 473 Euro Dividende zu kassieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

10.000 Euro investieren und 473 Euro Dividende kassieren? Das ist möglich. Es braucht lediglich eine Dividendenrendite in Höhe von 4,73 %. Eigentlich ziemlich simpel, oder?

Allerdings wollen wir heute nicht eine Dividendenaktie heraussuchen, die diesen Wert besitzt. Nein, sondern gleich drei spannende Aktien, die in Summe auf 4,73 % kommen. Wer heute 10.000 Euro in diese drei Wertpapiere und in gleichen Teilen investieren kann, der könnte es auf 473 Euro Dividende schaffen. Sehen wir uns einmal an, welche Namen das wohl sein könnten.

W. P. Carey: Ein Teil der 10.000 Euro in 6,08 % Dividendenrendite!

Die erste Aktie, in die ich einen Teil der 10.000 Euro investieren würde, ist W. P. Carey (WKN: A1J5SB). Hinter dem Namen steckt ein Real Estate Investment Trust, der momentan 1,067 US-Dollar im Quartal an die Investoren ausschüttet. Bei einem Aktienkurs von 70,12 US-Dollar beläuft sich die Dividendenrendite momentan auf 6,08 %. Das ist für unseren heutigen Überblick ein überproportional hoher Wert.

Trotz des High-Yield-Charakters bietet W. P. Carey wirklich eine Menge. Der Real Estate Investment Trust besitzt eine makellose Historie mit seit dem Börsengang im Jahre 1998 ungekürzten Ausschüttungen. Inzwischen erhöht das Management schließlich in jedem Quartal die Ausschüttungssumme je Aktie. Zwar in den vergangenen Jahren um jeweils weniger als 1 %, bei dieser hohen Ausschüttung kann das aber trotzdem mittel- bis langfristig zu soliden Dividendenwachstumsraten führen.

W. P. Carey schaut auf zweieinhalb Jahrzehnte mit einer starken Dividende zurück. Das operative Fundament dafür sind mehr als 1.400 Immobilien, Triple-Net-Lease-Mietverträge und eine weiterhin ziemlich solide Bilanz. Bei Funds from Operations je Aktie von zuletzt über 1,30 US-Dollar je Aktie sehe ich eines: Eine starke Basis mit über 6 % Dividendenrendite, in die ich in jedem Fall einen Teil der 10.000 Euro investieren würde.

Realty Income: Ebenfalls stark mit Betongold

Ja, auch die zweite Dividendenaktie wäre eine, die Betongold im Fokus hat. Realty Income (WKN: 899744) ist ebenfalls ein Real Estate Investment Trust, der es mit seiner monatlichen Dividende in Höhe von 0,255 US-Dollar auf 5,1 % Dividendenrendite schafft. Das heißt: Den zweiten Teil der investierten 10.000 Euro würde ich ebenfalls eher in eine High-Yield-Aktie stecken.

Realty Income ist im Vergleich zu W. P. Carey ein noch defensiverer Name. Bilanziell ist der REIT ähnlich stark und solide kapitalisiert, nur auf einem noch höheren Niveau. Die operative Basis bilden hier inzwischen über 12.400 Immobilien. Ein einzelner Leerstand fällt entsprechend nicht so stark ins Gewicht. Zudem setzt das Management ebenfalls auf Triple-Net-Lease-Verträge und ein sehr diversifiziertes Portfolio. Wobei die Office-Immobilien in den letzten Jahren ausgegliedert worden sind, weil das Management perspektivisch nicht mehr an diese Assets glaubte.

Inzwischen ist Realty Income ein Dividendenaristokrat. Im Mai ist jedoch die 635. monatliche Dividende ausgezahlt worden, was einen Zeitraum von fast 53 Jahren umfasst. Wir sehen also: Auch hier ist die Basis ziemlich stark und zuverlässig. Selbst ein größerer Anteil der 10.000 Euro ist in dieser High-Yield-Aktie vergleichsweise zuverlässig investiert.

Coca-Cola: Der dritte Name für die 10.000 Euro

Zu guter Letzt würde ich in die Aktie von Coca-Cola (WKN: 850663) den letzten Teil der 10.000 Euro investieren. Der US-amerikanische Getränkekonzern ist vermutlich produktseitig jedem Verbraucher bekannt. Die Aktie kennen und schätzen Dividendenjäger gleichermaßen, was an den ikonischen Produkten wie Coca-Cola, Sprite, Fanta, Lift oder MezzoMix liegt. Oder auch neueren Produkten wie dem FuzeTea.

Coca-Cola besitzt momentan knapp über 3 % Dividendenrendite, was für den Dividendenkönig mit inzwischen über 60 Jahren regelmäßiger Dividendenerhöhungen sehr stark ist. Das Management kann nicht nur auf starke Marken und defensive Produkte setzen. Nein, sondern das operative Fundament beruht zunehmend auf dem Lizensieren der eigenen Marke und dem Vergeben von Abfüllrechten in gewissen Bereichen. Zudem verkauft der Konzern selbst die Sirups, was zu starker Kundenkonzentration und Pricing-Power gegenüber den Abfüllern unter dem Mantel der eigenen Marke führt.

Coca-Cola besitzt mit seiner defensiven Basis, der Pricing-Power und den zeitlosen Produkten eine ideale Ausgangslage, um auch die nächsten 60 Jahre eine starke und moderat wachsende Dividende zu demonstrieren. Deshalb würde ich einen Teil der 10.000 Euro auch in dieses Qualitätsunternehmen investieren.

Insgesamt würde eine Investition von 10.000 Euro in W. P. Carey, Realty Income und Coca-Cola auf 473 Euro Dividende pro Jahr kommen. Ob der Mix auch etwas für dich ist? Deine Entscheidung.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola, Realty Income und W. P. Carey. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

