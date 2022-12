dhpg berät die eyeo GmbH beim Erwerb der Blockthrough Inc.

Bonn (ots) -Die dhpg hat die eyeo GmbH bei dem Erwerb der Blockthrough Inc. begleitet. Hierbei unterstützte die dhpg in der Durchführung der Financial Due Diligence sowie mit ergänzender Transaktionsberatung. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Die eyeo GmbH verfolgt die Zielsetzung, einen ausgewogenen und nachhaltigen Online-Werteaustausch für Nutzer, Browser, Werbetreibende und Publisher zu ermöglichen. Die Gesellschaft steht für die Entwicklung, Monetarisierung und den Vertrieb von Werbefiltertechnologien. Die angebotene Werbefiltertechnologie stellt die Grundlage für einige der größten Werbeblocker am Markt, wie z.B. Adblock Plus und Adblock. Der Hauptsitz der Firma befindet sich in Köln.Die akquirierte Gesellschaft Blockthrough Inc. arbeitet mit den größten Medienmarken der Welt zusammen. Sie hilft diesen in der Rückgewinnung von Adblock-Einnahmen. Blockthrough Inc. hat seinen Hauptsitz in Toronto und wurde bereits zweimal von der Globe & Mail in die Liste der am schnellsten wachsenden kanadischen Unternehmen aufgenommen.dhpg hat die eyeo GmbH mit folgendem Team beraten:- Björn Pauli, Wirtschaftsprüfer, Partner- Dr. Tobias Quill, Senior Manager- Sidiq Shahabuddin, Senior Consultant- Marius Gottmann, Consultant----------------------Über dhpg:Die dhpg ist eines der führenden, mittelständischen Prüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland, das sich auf die Kernbereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung sowie Insolvenzverwaltung und Sanierungsberatung spezialisiert hat. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mit mehr als 600 Mitarbeitern an elf Standorten zu den 15 größten seiner Branche. Die dhpg ist Teil des Nexia-Netzwerks, das mit über 35.600 Mitarbeitern in 125 Ländern und einem Umsatzvolumen von 5,1 Milliarden US-Dollar zu den Top 10 der internationalen Beratungs-Netzwerke zählt.Pressekontakt:Brigitte Schultesbrigitte.schultes@dhpg.deTel.: +49 228 81000 0Original-Content von: dhpg, übermittelt durch news aktuell