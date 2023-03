Das deutsche Unternehmen 450connect hat sich für Sitetracker entschieden

Montclair, N.J., 29. März 2023 (ots/PRNewswire) -Sitetracker, die führende Software für das Betriebsmanagement für Anbieter kritischer Infrastrukturen, gab heute bekannt, dass 450connect, der in Deutschland ansässige Betreiber des 450-MHz-Funknetzes, die Software von Sitetracker für die Verwaltung und den Betrieb seiner Funkstandorte ausgewählt hat. Die deutschlandweite Plattform von 450connect basiert auf der 450-MHz-Funkfrequenz und bietet Betreibern kritischer Infrastrukturen, insbesondere Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft, eine ausfallsichere Kommunikation.Insgesamt rund 1.600 Funkstandorte sind bis zum vollständigen Netzrollout im Jahr 2025 für das Kommunikationsnetz von 450connect erforderlich. Das 450-MHz-Funknetz unterstützt die Betreiber von kritischen Infrastrukturen wie die Wasser- und Energiewirtschaft in unterschiedlichen Anwendungsbereichen – von der Netzüberwachung und -steuerung über die Anbindung von Erzeugungs- sowie Verbrauchsanlagen bis hin zur Auslesung intelligenter Messsysteme, sogenannte Smart-Meter-Gateway. Zu diesen Anwendungsbereichen zählt auch die Sprachkommunikation mit Wartungs- und Reparaturteams – sowohl im Normalbetrieb als auch in Krisensituationen wie flächendeckenden Stromausfällen.Durch die Implementierung von Sitetracker erhält 450connect eine maßgeschneiderte SaaS-basierte Lösung, die eine optimale Verwaltung der Standorte bietet. Die hochentwickelten Dashboards, die Sitetracker bietet, ermöglichen 450connect eine für jeden Standort individualisierte, vollständige Dokumentation einschließlich der jeweiligen Projektmeilensteine. Damit wird der effiziente Netzwerkaufbau und -betrieb deutlich unterstützt.„450connect ermöglicht Betreibern kritischer Infrastrukturen eine ausfallsichere Kommunikation, die sie unterstützt, in jeder Situation zuverlässig arbeiten zu können", so Henrik Desfontaines, CFO von 450connect. „Mit Sitetracker sind wir informierter und damit auch effektiver im Netzbetrieb, um eine ausfallsichere Kommunikation unseren Kunden gegenüber zu gewährleisten. Wir freuen uns, dass wir mit Sitetracker eine Lösung gefunden haben, die auf die Bedürfnisse von 450connect zugeschnitten ist."Der Erfolg von Sitetracker im Telekommunikations- und Energiesektor macht das Unternehmen zu einem idealen Partner für 450connect. Sitetracker ist in der Lage, ein Tool für den Implementierungsprozess von 450connect vor Ort zu liefern, einschließlich der Nutzung der bestehenden Systeme und des erforderlichen hohen Sicherheitsniveaus. Darüber hinaus war die Fähigkeit von Sitetracker, mit 450connect zu wachsen, indem neue Benutzer und neue Funktionen einfach hinzugefügt werden können, ein weiterer wichtiger Faktor für die Entscheidung für Sitetracker.Um mehr über Sitetrackers Lösung für das Betriebsmanagement von kritischen Infrastrukturanbietern zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.sitetracker.com.Informationen zu SitetrackerSitetracker ermöglicht die schnelle Bereitstellung der Infrastruktur von morgen. Sitetracker ist der weltweit führende Anbieter von Software für das Management von Bereitstellungsoperationen und unterstützt innovative Unternehmen wie British Telecom, Zayo, Vantage Towers, Nextera, Dominion Energy, ChargePoint, Honeywell und Southern Company bei der Planung, Bereitstellung und Verwaltung von Millionen von Standorten und Anlagen mit einem Portfolio von über 150 Milliarden US-Dollar. Sitetracker bietet Telekommunikations-, Versorgungs-, Smart Cities- und Energieteams eine cloudbasierte Lösung, die einfach und effektiv funktioniert, und beschleunigt damit den Weg zu einer digitalen Gleichberechtigung und einer nachhaltigeren Zukunft. "Deploy what's next." Weitere Informationen finden Sie unter www.sitetracker.com.Informationen zu 450connect450connect baut und betreibt die ausfallsichere, landesweite Plattform zur Digitalisierung der kritischen Infrastrukturen in Deutschland. Das Kölner Unternehmen schafft damit eine entscheidende Voraussetzung für die Dekarbonisierung und Resilienz unserer Volkswirtschaft. Basis sind die bis Ende 2040 an 450connect zugeteilten 450-MHz-Funkfrequenzen. Hinter 450connect stehen mehr als 70 Energieversorgungsunternehmen, unter anderem Alliander, E.ON, ein Konsortium regionaler Energieversorger sowie die Versorger-Allianz 450, zu der zahlreiche Stadtwerke, Energie- und Wasserversorger und die EnBW-Tochter Netze BW gehören.www.450connect.deView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-deutsche-unternehmen-450connect-hat-sich-fur-sitetracker-entschieden-301783559.htmlPressekontakt:Claire Mylott,Feed Media für Sitetracker,303-257-2928,claire@feedmedia.comOriginal-Content von: Sitetracker, übermittelt durch news aktuell