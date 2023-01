Das deutsche Clean-Tech-Unternehmen INERATEC sichert sich Investment von Honda und bestehenden Gesellschaftern

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

Karlsruhe (ots) -Spitzentechnologie für den weltweiten Einsatz von E-FuelsDas deutsche Clean-Tech-Unternehmen INERATEC, führend in der Produktion von E-Fuels, schließt eine neue Finanzierungsrunde mit Honda Motor Co. Ltd. und den bestehenden Gesellschaftern Engie New Ventures, MPC, Safran Corporate Ventures, FO Holding, Planet A Ventures und HTGF ab.Durch ihr erneutes Investment und gemeinsam mit Honda bekräftigen die bestehenden Investoren ihre Unterstützung für die Entwicklung synthetischer Kraftstoffe, wie z. B. nachhaltiges Flugbenzin (SAF) oder Diesel. Zu deren Herstellung werden die Ausgangsstoffe CO2 und grüner Wasserstoff verwendet. Die E-Fuels und synthetischen chemischen Rohstoffe können fossile Kraftstoffe direkt ersetzen. Die Partner haben es sich zum Ziel gesetzt, die chemische Industrie und den Mobilitätssektor in Richtung CO2-Neutralität zu transformieren.INERATEC, Honda und die bestehenden strategischen Investoren werden die Erprobung und Anwendung von erneuerbaren E-Fuels gemeinsam vorantreiben. Indem die Partner ihr Forschungs- und Entwicklungs-Know-how einbringen, entwickeln sie die effiziente Produktion von synthetischen Kraftstoffen mit der Power-to-X-Technologie von INERATEC weiter. Durch die Optimierung des Kraftstoffherstellungsprozesses wird diese Zusammenarbeit den weltweiten Einsatz von E-Fuels unterstützen und damit das Erreichen der ehrgeizigen CO2-Reduktionsziele möglich machen."Honda setzt große Erwartungen in die Zukunft von INERATEC, einem Unternehmen, das über fortschrittliche Konzepte und Technologien für die Herstellung synthetischer Kraftstoffe verfügt", sagte Shinji Aoyama, Direktor und Senior Managing Executive Officer von Honda. "Honda betrachtet synthetische Kraftstoffe als eine von vielen Technologien, die dazu beitragen werden, in bestimmten Bereichen wie der Luftfahrt CO2-Neutralität zu erreichen. Honda wird weiterhin nach vielversprechenden Unternehmen suchen, mit ihnen zusammenarbeiten und in sie im Rahmen unseres globalen Programms für Open Innovation, Honda Xcelerator*, investieren."INERATEC verstärkt damit seine Aktivitäten in Japan und den USA. "Wir sind stolz auf das starke Engagement des internationalen Innovationsführers Honda und freuen uns sehr, dass Honda an INERATECs Führungsrolle im Bereich E-Fuels sowie an das Zukunftspotenzial unserer Technologie glaubt. Gemeinsam werden wir die Technologie- und Marktführerschaft für die kommerzielle Produktion von E-Fuels und E-Chemikalien auf globaler Ebene ausbauen", ergänzt Tim Böltken, Geschäftsführer von INERATEC.* Honda Xcelerator ist ein Open Innovation Programm, das die Zusammenarbeit zwischen Start-ups und Honda fördert. Die im Silicon Valley ansässige Honda Innovations, eine Tochtergesellschaft der Honda Motor Co., Ltd, ist die treibende Kraft hinter diesem globalen Programm.Pressekontakt:INERATEC GmbHIsabel Fisch+ 49 721 86484460isabel.fisch@ineratec.deOriginal-Content von: INERATEC GmbH, übermittelt durch news aktuell