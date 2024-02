Erstaunliche Entwicklung bei Rocket Lab USA Registered (A)!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie der Rocket Lab Usa. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigen Abweichungen von -10,08 Prozent bzw. -5,31 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 38,97, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Auch der RSI25 von 54 zeigt eine "Neutral"-Einschätzung an. In den sozialen Netzwerken überwiegt die negative Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Daher wird das Anleger-Sentiment ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

