dentalcorp Holdings Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Analysten bewerten die Aktie der Dentalcorp auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 8 mal die Bewertung "Gut", 1 mal die Bewertung "Schlecht" und 0 mal die Bewertung "Neutral". Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei es zu 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen kam. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 12,06 CAD, was einer Erwartung von 65,47 Prozent entspricht, basierend auf einem aktuellen Schlusskurs von 7,29 CAD. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" auf Basis aller Analystenschätzungen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann die Dentalcorp über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Dentalcorp in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) stuft die Aktie der Dentalcorp als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 19,79, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 46,18 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators lautet daher "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dentalcorp-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 6,73 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,29 CAD liegt somit deutlich darüber (+8,32 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (6,81 CAD) liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs (+7,05 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Dentalcorp-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.