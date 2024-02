dennree stellt sich für die Zukunft auf / Erweiterung der Geschäftsführung

Töpen (ots) -Mareike Nossol und Joseph Nossol sind im Januar 2024 neben ihrem Vater Thomas Greim in die Geschäftsführung der dennree GmbH eingetreten. Beide sind der Bio-Bewegung eng verbunden und seit über 15 Jahren in leitenden Funktionen im Unternehmen tätig - unter anderem im Aufbau und der Führung der Vertriebsregionen in Berlin bzw. Österreich. Entwickelt wurde die neue Struktur der Geschäftsführung im Kreis der Unternehmerfamilie. Die dennree GmbH als Mutterunternehmen der Denns BioMärkte und des Bio-Fachhandelshauses dennree geht so den nächsten Schritt im Generationswechsel und bleibt auch 50 Jahre nach der Gründung familiengeführt.Pressekontakt:Maike SchmochPressereferentinpresse@dennree.deOriginal-Content von: dennree, übermittelt durch news aktuell