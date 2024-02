daVictus Aktie: Quo vadis?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Davictus betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der ebenfalls bei 50 liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Davictus kaum Änderungen aufweisen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Davictus liegt derzeit bei 0,03 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 0,0425 GBP liegt, was zu einer positiven Abweichung von 41,67 Prozent führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,04 GBP über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer positiven Abweichung von 6,25 Prozent führt. Insgesamt erhält Davictus daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Davictus in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Die überwiegend neutralen Themen führen zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Insgesamt wird Davictus aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft.