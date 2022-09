creditshelf bleibt in H1 2022 stark profitabel

Weitere Suchergebnisse zu "Creditshelf":

Kreditshelf bleibt auch in H1 2022 stark profitabel * Deutlich positives EBIT in Höhe von TEUR 1.485 * Umsatzwachstum von 15% auf TEUR 3.886 getrieben durch starke Margen * Nachgefragtes Kreditvolumen um 30% gestiegen, was die hohe Nachfrage nach Finanzierungsalternativen unterstreicht * Verhandlungen mit namhaften Investoren auf der Finanzierungsseite in fortgeschrittenem Stadium * Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt Frankfurt…