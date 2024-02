cbdMD Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Das Anleger-Sentiment für Cbdmd hat in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ ausgesehen, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. An drei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen diskutiert. Heute erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund des vorherrschenden Stimmungsbildes.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cbdmd-Aktie zeigt einen Wert von 56, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch im Vergleich zum 25-Tage-RSI (53,25) wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Cbdmd basierend auf dem RSI.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Cbdmd deuten auf ein langfristig neutrales Stimmungsbild hin.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Cbdmd-Aktie als "Schlecht" bewertet, da er 37,37 Prozent unter dem GD200 liegt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,76 USD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -6,05 Prozent beträgt.

Insgesamt wird der Kurs der Cbdmd-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.