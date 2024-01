cbdMD Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Finanzkennzahlen, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie von Cbdmd eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf eine positive Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Cbdmd eher neutrale Diskussionen geführt. Es gab einige Tage mit positiven Themen, aber auch mehr Tage mit negativer Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen dominieren ebenfalls negative Themen, was zu einer schlechten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Cbdmd derzeit als neutral eingestuft wird, da weder überkauft noch überverkauft. Dies ergibt eine neutrale Bewertung des Wertpapiers.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Cbdmd-Aktie in einem Abwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Cbdmd-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren.