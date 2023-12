cbdMD Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Cbdmd-Aktie wird derzeit von den Analysten als "Schlecht" eingestuft, da ihr aktueller Kurs von 0,648 USD einen Abstand von -75,91 Prozent zur 200-Tage-Linie von 2,69 USD aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,79 USD hat die Aktie mit einer Differenz von -17,97 Prozent ein "Schlecht"-Signal erhalten. Insgesamt wird die Cbdmd-Aktie also basierend auf diesen beiden Zeiträumen als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Cbdmd deuten darauf hin, dass das Unternehmen derzeit als "Neutral" einzustufen ist. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen zu Cbdmd besprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie von Cbdmd bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet ist.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird der Cbdmd-RSI mit 68,66 bewertet, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 54,23, was wiederum auf eine "Neutral"-Bewertung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für die Cbdmd-Aktie.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Cbdmd in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Aufgrund der fehlenden starken Ausschläge in der Internet-Kommunikation erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb Cbdmd auch in Bezug auf die Diskussionsstärke mit einem "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.