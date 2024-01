cbdMD Aktie: Kann das wirklich sein?

Bei der Beurteilung einer Aktie zählen neben harten Fakten auch die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Cbdmd folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität im Netz war üblich aktiv, was Cbdmd eine "Neutral"-Einschätzung für diesen Faktor einbrachte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was Cbdmd insgesamt ein "Gut"-Wert beschert.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Cbdmd-Aktie. Der RSI7 beträgt 48,39 und der RSI25 48,61, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Cbdmd derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,99 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,731 USD liegt, was einer Abweichung von -63,27 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 0,73 USD, was einer Abweichung von +0,14 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Cbdmd eingestellt waren. Es gab zwei positive, fünf negative und sechs unklare Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" für die Anlegerstimmung führt.