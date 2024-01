cbdMD Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) der Cbdmd-Aktie liegt aktuell bei 61,75, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 48, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cbdmd überwiegend negativ diskutiert, allerdings ist in den letzten ein bis zwei Tagen eine vermehrte positive Kommunikation zu beobachten. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine neutrale Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs der Cbdmd-Aktie von 1,87 USD für die letzten 200 Handelstage, was einer Abweichung von -57,33 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine positive Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in Bezug auf Cbdmd zeigt keine außergewöhnliche Aktivität und wird daher neutral bewertet.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren auf einer neutralen Stufe mit einer eher negativen Tendenz bewertet.