cBrain A/S Aktie: Das war abzusehen!

Cbrain A- wird als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 64,4 liegt, was einen Abstand von 107 Prozent zum Branchen-KGV von 31,15 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software).

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI liegt bei 53,45, während der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bei 38 liegt. Beide Werte führen zu einer Bewertung als "Neutral". Insgesamt erhalten wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Dividendenrendite für Cbrain A- beträgt 0,12 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (0,1) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Anleger-Stimmung bei Cbrain A- in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung basierend auf fundamentaler Analyse, relativer Stärke, Dividendenpolitik und Anleger-Stimmung für die Aktie Cbrain A-.