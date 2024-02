cBrain A/S Aktie: Aus, Aus, Aus!

Das dänische Technologieunternehmen Cbrain A- hat in verschiedenen Kategorien gemischte Bewertungen erhalten. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie aufgrund ihres hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als "teuer" eingestuft. Das KGV von 90,4 liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 41 in der Softwarebranche. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Auch in Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Cbrain A- im Vergleich zur Branche schlecht ab. Mit einer Dividendenrendite von 0,08 Prozent liegt sie deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 1,59 Prozent. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Cbrain A- zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen. Daher wird das Sentiment und der Buzz um die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die Aktie kurzfristig und langfristig als "Gut" bewertet. Der Kurs liegt 9,28 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 38,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild für Cbrain A-. Während die technische Analyse positive Signale sendet, zeigen fundamentale Kriterien und die Dividendenrendite eine eher negative Bewertung. Das Sentiment und der Buzz um die Aktie sind neutral. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.