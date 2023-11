bpost - Aktie: Was könnte passieren?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Bpost diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen vorherrschten. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Bpost, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Bpost-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,64 EUR weicht nur um +0,3 Prozent vom aktuellen Kurs (4,654 EUR) ab. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs mit -6,17 Prozent unter dem GD50, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Bpost mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (0%) auf, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild: Während sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Dadurch erhält die Bpost-Aktie ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Stimmungslage, jedoch ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität.