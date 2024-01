bpost - Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "bpost":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss darüber, wie preisgünstig sie auf den ersten Blick erscheint. Bpost hat ein KGV von 37,9, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Die Aktie wird daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Bpost im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,03 Prozent erzielt, was 13,03 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Diese Unterperformance führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden untersucht. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Stimmungsänderung deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung hin. Dies führt zu einer langfristigen Bewertung des Stimmungsbildes als "Schlecht".

Des Weiteren wurde festgestellt, dass Bpost in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders negativ bewertet wurde. Die Themen, die in den Kommentaren und Wortmeldungen angesprochen wurden, waren überwiegend negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Analyse basiert auf den genannten Kriterien und ergibt eine insgesamt negative Bewertung der Aktie von Bpost.