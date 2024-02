bpost - Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Bpost wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt schlechten Stimmung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Schlusskurs der Bpost-Aktie um 20 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt sich ein Unterschreiten um 15,23 Prozent. Somit erhält die Bpost-Aktie aus charttechnischer Sicht ein schlechtes Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Bpost mit 0 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Daher wird die Ausschüttung neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Aktuell liegt der Wert für Bpost bei 41,59, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, zeigt der RSI einen Wert von 73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer schlechten Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Bpost eine neutrale bis negative Bewertung sowohl in Bezug auf die Stimmung im Internet als auch aus technischer Sicht und hinsichtlich des RSI.