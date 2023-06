bofrost* erhält Auszeichnung für Marken-Relaunch / German Brand Award 2023

Straelen (ots) -Die zeitgemäße und innovative Ausrichtung des Geschäftsmodells wird seit März 2022 bei bofrost* im Rahmen eines umfassenden Strategieprozesses unter der Vision "einfach.besser.inspirierend." vorangetrieben. Wichtiger Bestandteil der Modernisierung ist der Marken-Relaunch - dem größten und weitreichendsten der letzten knapp 20 Jahre - der in Zusammenarbeit mit den Spezialisten für Markenentwicklung von Jung von Matt BRAND IDENTITY entwickelt wurde. Für diesen wurde der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten jetzt mit dem German Brand Award in der Kategorie "Brand Design > Corporate Brand" innerhalb der Disziplin "Excellence in Brand Strategy and Creation" ausgezeichnet. Die Preisverleihung hat am 15. Juni 2023 in Berlin stattgefunden."Wir freuen uns sehr, dass wir für unseren Marken-Relaunch mit dem German Brand Award ausgezeichnet wurden. Die Auszeichnung ist für uns Lob und zugleich Bestätigung unserer kontinuierlichen Arbeit," erklärt Yvonne Josten, bofrost*Corporate Marketing-Managerin. "Mit dem Relaunch unserer Marke wollen wir vor allem den Wandel, den wir im Inneren vollziehen, nach außen widerspiegeln - nämlich die Flexibilisierung unserer Services, die Ausweitung des Sortiments und den Fokus auf die individuellen Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden. Diese sollen sich mit bofrost* identifizieren - als Marke, die in ihren Alltag passt und mit bester Qualität und bestem Service begeistert."Jünger, moderner, erkennbar andersSeit über einem Jahr läuft beim Familienunternehmen in allen Bereichen die schrittweise Umsetzung der Neuausrichtung der Marke - angefangen beim bofrost*Logo, über die Werbemittel, die Online-Welt und die Kunden-App bis hin zu den Produktverpackungen und VerkaufsfahrzeugenGerman Brand AwardDer German Brand Award, initiiert von der Design- und Markeninstanz, ist ein Branchenpreis für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Seit 2016 wird der German Brand Award jährlich von der privatwirtschaftlich getragenen Stiftung Rat für Formgebung in mehr als 60 Kategorien vergeben. Hierzu zeichnet eine unabhängige Jury mit Experten aus der Marktwirtschaft und -wissenschaft einzigartige Marken aus. Dabei entdeckt, präsentiert und prämiert er einzigartige Marken und Markenmacher - und bringt nicht nur die Gewinner voran, sondern auch ihre jeweiligen Branchen.bofrost* steht seit mehr als 55 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen am Niederrhein ist heute mit 251 Niederlassungen in 12 europäischen Ländern der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. 4,3 Millionen Kunden, davon rund 2,3 Millionen in Deutschland, wissen die lückenlos geschlossene Tiefkühlkette und die erstklassige Frische, aber auch die Reinheits- und Geschmacksgarantie zu schätzen. Nachhaltigkeit, der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen der Natur und soziales Engagement sind wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie.Seit Unternehmensgründung setzt sich bofrost* für Kinder in Not ein. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen durch das Engagement seiner Kunden und Mitarbeiter verschiedene Projekte für hilfsbedürftige Kinder mit insgesamt über 14 Millionen Euro allein in Deutschland unterstützt. Seit 2016 ist bofrost* Partner der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V."Mehr Informationen zu bofrost*, den Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.bofrost.de.Pressekontakt:bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KGAndrea MerkensTel.: 02834 707-727E-Mail: andrea.merkens@bofrost.deimpact Agentur für KommunikationEsther RitthoffTel.: 040 4313023-3E-Mail: e.ritthoff@impact.agOriginal-Content von: bofrost*, übermittelt durch news aktuell