boerse.de-Fonds mit perfektem Jahresauftakt!

So macht die Börse auch den Anlegern wieder Spaß, die vielleicht noch nicht so viele Auf- und Abwärtsbewegungen an den Märkten mitgemacht haben! Denn im Januar sind die boerse.de-Fonds auf neue All-Time-Highs geklettert, was bedeutet, dass sich alle (!) Investoren der boerse.de-Fonds im Gewinn befinden. Entsprechend: 26 unserer 100 Champions haben im Januar ein neues All-Time-High...