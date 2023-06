boerse.de-Dividendenfonds jetzt investierbar – ich habe wie immer 1000 Anteile erworben

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, einige Finanzinstitute haben sich in der Zeichnungsphase zu viel Zeit gelassen, den boerse.de-Dividendenfonds in die hauseigenen Order-Systeme aufzunehmen. Umso erfreulicher ist es nun, dass ab sofort alle Anleger über die Börsen (Stuttgart) oder über die Fondsgesellschaft in den neuen Champions Fonds für passives Einkommen investieren...