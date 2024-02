bluebird bio, tut es schon wieder!

Die Analysteneinschätzungen für Bluebird Bio zeigen in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Bluebird Bio. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 4,3 USD. In Anbetracht des letzten Schlusskurses (0,98 USD) könnte die Aktie um 339,03 Prozent steigen, was als "Gut"-Empfehlung gilt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bluebird Bio beträgt 47,37, was darauf hindeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 67, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Biotechnologie-Branche hat Bluebird Bio in den letzten 12 Monaten eine Performance von -82,73 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -70,89 Prozent entspricht. Im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite von Bluebird Bio um 75,92 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Bluebird Bio ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Bluebird Bio liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,51 Prozent liegt. Basierend auf diesem Ergebnis wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.