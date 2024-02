bluebird bio Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ für die Anleger des Unternehmens Bluebird Bio. An fünf Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war jedoch eine verstärkte Diskussion über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen zu beobachten. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Bluebird Bio mit -81,93 Prozent um mehr als 77 Prozent darunter. Die "Biotechnologie"-Branche erzielte eine mittlere Rendite von -9,77 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei auch hier Bluebird Bio mit 72,17 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Bluebird Bio liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 75,51 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt dagegen eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält Bluebird Bio eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Bluebird Bio festgestellt werden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Jedoch wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Bluebird Bio daher für diese Stufe ein "Gut".