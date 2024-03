bluebird bio Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Während der letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz um Bluebird Bio in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie zeigt, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Bluebird Bio unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Bluebird Bio in den letzten 12 Monaten eine Performance von -66,74 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 2,29 Prozent, was eine Underperformance von -69,03 Prozent für Bluebird Bio bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -1,37 Prozent, und Bluebird Bio lag 65,37 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bluebird Bio derzeit keine Dividenden aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Unterperformance von 2,7 Prozentpunkten darstellt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Bluebird Bio insgesamt 6 Analystenbewertungen, von denen die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinung zusammen. Obwohl es in den letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, ergibt sich basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 4,3 USD für das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 214,05 Prozent. Daher erhält Bluebird Bio in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung in Summe.