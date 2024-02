bluebird bio Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Bluebird Bio-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittswert von 3,11 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 1,03 USD, was einem Unterschied von -66,88 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 1,96 USD (-47,45 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bluebird Bio-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bluebird Bio mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,5 Prozent in der "Biotechnologie"-Branche. Dies führt zu einer Differenz von -2,5 Prozent und einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Analysten schätzen die Aktie von Bluebird Bio langfristig als "Neutral"-Titel ein, wobei von 18 Analysten 3 eine positive, 3 eine neutrale und 1 eine negative Bewertung abgeben. Für das kommende Jahr wird ein Kursziel von 4,3 USD erwartet, was einer "Gut"-Einstufung entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein überwiegend positives Stimmungsbild in Bezug auf Bluebird Bio. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet werden kann.