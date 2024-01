bluebird bio Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Biotechnologie-Unternehmen Bluebird Bio schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 2,47 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,47 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Bluebird Bio-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,53 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt sie damit um 80,83 Prozent unter dem Durchschnitt (23,3 Prozent). Die jährliche Rendite für Biotechnologie-Aktien beträgt im Mittel 26,15 Prozent, wobei Bluebird Bio aktuell 83,68 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt das Rating "Schlecht".

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird Bluebird Bio weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft. Sowohl der RSI7 (50 Punkte) als auch der RSI25 (68,46) führen zu einer neutralen Bewertung für das Unternehmen.

Die Stimmung für Bluebird Bio hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Basierend auf diesen Faktoren wird die Aktie ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.