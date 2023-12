bluebird bio Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Bluebird Bio-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 77, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI für die letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weniger Volatilität und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis wird die Aktie weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für die Bluebird Bio-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bluebird Bio im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,49 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt von 2,49 %. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbewertung und der Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung und das Buzz-Sentiment in der Internet-Kommunikation haben sich für Bluebird Bio in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien für Bluebird Bio ist insgesamt besonders negativ. Positive Themen standen jedoch in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

