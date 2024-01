bluebird bio Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Bluebird Bio-Aktie hat in den letzten Monaten eine negative Entwicklung in Bezug auf den Schlusskurs gezeigt. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 3,29 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,39 USD liegt, was einer Abweichung von -57,75 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 2,72 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -48,9 Prozent entspricht. Daher erhält die Bluebird Bio-Aktie auf Basis der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich jedoch eine neutrale Stimmung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Bluebird Bio war in den letzten vier Wochen unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 3 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen vorliegen, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Auch die durchschnittliche Empfehlung für Bluebird Bio aus dem letzten Monat ist "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 5,04 USD, was einer möglichen Steigerung um 262,73 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Bluebird Bio-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen vermehrt positiv über Bluebird Bio diskutiert wurde. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und damit zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Aktie.