bluebird bio Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Bluebird Bio-Aktie wurde in den letzten zwölf Monaten von 8 Analysten bewertet. Von diesen waren 3 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Auch die kürzlich abgegebenen Bewertungen zeigen ein "Neutral"-Rating mit 0 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5,04 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 265,36 Prozent vom letzten Schlusskurs steigen könnte. Somit empfehlen die Analysten die Aktie zum Kauf.

In Bezug auf die Dividende und den Aktienkurs ergibt sich ein Verhältnis von 0, was einer negativen Differenz von -2,48 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält Bluebird Bio von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Gesundheitspflegesektor liegt die Rendite der Bluebird Bio-Aktie bei -81,93 Prozent, was mehr als 102 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Biotechnologie" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 13,3 Prozent, wobei Bluebird Bio mit 95,24 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Bluebird Bio-Aktie ist generell neutral. Obwohl vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, überwogen in den letzten Tagen die negativen Themen rund um das Unternehmen. Dies führte zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung.