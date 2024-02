bluebird bio Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Aktienkurs von Bluebird Bio hat im vergangenen Jahr mit einer Rendite von -81,93 Prozent eine deutliche Unterperformance gezeigt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt Bluebird Bio um 76,36 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -10,65 Prozent, und Bluebird Bio liegt aktuell 71,28 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser starken Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bluebird Bio-Aktie überkauft ist, da der RSI-Wert der letzten 7 Tage bei 80 liegt. Dies führt zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht". Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung für Bluebird Bio hat sich in den letzten Wochen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch unauffällig, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analysten bewerten die Aktie von Bluebird Bio langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, stufen 3 die Aktie als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" ein. Die durchschnittliche Empfehlung aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht), und das Kursziel liegt bei 4,3 USD. Basierend auf diesen Analystenschätzungen wird daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.