bluebird bio Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Stimmung der Anleger für die Aktienkurse von Bluebird Bio wird sowohl durch harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Stimmung beeinflusst. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Bluebird Bio negativ ist. In den letzten zwei Tagen haben die Nutzer sozialer Medien hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Bluebird Bio diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Bluebird Bio Aktie als neutral betrachtet werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Bluebird Bio-Aktie beträgt 9,76, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bluebird Bio derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2.52%. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Biotechnologie-Branche erhält die Bluebird Bio-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Bluebird Bio in den letzten zwölf Monaten ist "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Bluebird Bio vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 4,3 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 156,1 Prozent. Dies führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung für Bluebird Bio in diesem Bereich.