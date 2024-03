bluebird bio Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Analyse von Aktienkursen berücksichtigt neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. In Bezug auf Bluebird Bio haben unsere Analysten die Kommentare und Beiträge in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. Zusätzlich wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Bluebird Bio in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Langfristig gesehen wird die Bluebird Bio-Aktie laut Analystenmeinungen die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen 2 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertungen vor. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Bluebird Bio aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 4,3 USD, was einer potenziellen Performance von 218,7 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 1,35 USD liegt. Basierend auf dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Bluebird Bio ergab die Untersuchung dieser Faktoren eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung für Bluebird Bio eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugeordnet.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bluebird Bio-Aktie zeigt einen Wert von 75, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 40,09, was bedeutet, dass Bluebird Bio weder überkauft noch unterkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Bluebird Bio.