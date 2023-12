bluebird bio Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Bluebird Bio-Aktie wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 7 Analysten bewertet. Dabei erhielt sie 3 "Gut"-Bewertungen, 3 "Neutral"-Bewertungen und 1 "Schlecht"-Bewertung. In den aktuellen Reports gelangen die Analysten zu ähnlichen Schlüssen und bewerteten das Wertpapier insgesamt als "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel lag bei 5,84 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 94,73 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 3 USD bedeutet. Basierend darauf erhielt die Bluebird Bio-Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionen über Bluebird Bio im Internet waren in letzter Zeit sehr aktiv. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aktuell viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Stimmungsänderung war jedoch gering. Insgesamt ergibt sich daher ein positives langfristiges Stimmungsbild für das Unternehmen.

Im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor hat die Bluebird Bio-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -48,95 Prozent erzielt, was 200,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche liegt die Rendite von Bluebird Bio mit -229,41 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Bluebird Bio liegt bei 21,67 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder eine Überkauf- noch eine Überverkaufssituation an. Aufgrund dieser unterschiedlichen Bewertungen erhält die Bluebird Bio-Aktie in Bezug auf den RSI ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Bluebird Bio-Aktie gemischte Bewertungen von Analysten und eine "Gut"-Empfehlung in Bezug auf den RSI. Die Stimmung im Internet ist positiv, aber die Aktie hat im Vergleich zum Sektor unterperformt und wird daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.