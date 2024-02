bluebird bio Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Dividendenrendite der Aktie von Bluebird Bio liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie zu einem niedrigeren Ertrag von 2,5 Prozentpunkten führt und somit als "Schlecht" bewertet wird.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Bluebird Bio eine Performance von -82,73 Prozent, was eine Underperformance von -72,68 Prozent im Branchenvergleich zur Folge hat. Im Gesundheitspflegesektor lag die Rendite bei -5,29 Prozent, wobei Bluebird Bio um 77,44 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt und somit auch in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,03 USD einen Abstand von -47,45 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) aufweist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -66,88 Prozent, was auch hier zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität rund um Bluebird Bio gering ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.