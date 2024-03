bluebird bio Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Bluebird Bio-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,9 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,57 USD, was einem Rückgang von 45,86 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,28 USD, was einem Anstieg von 22,66 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Von 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Bluebird Bio-Aktie sind 3 als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating. Es gibt jedoch keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 4,3 USD, was einem potentiellen Anstieg von 174,04 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 1,57 USD entspricht, und daher zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" hat die Bluebird Bio-Aktie eine Rendite von -82,73 Prozent, was mehr als 80 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Biotechnologie"-Branche beträgt die mittlere Rendite -6,47 Prozent, und auch hier liegt die Bluebird Bio-Aktie mit einem Rückgang von 76,26 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Bluebird Bio mit 0 Prozent aktuell einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,52 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der negativen Differenz.