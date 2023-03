bluebird bio-Aktie: Nur für Schnellentschlossene [...]

Es ist wieder drei Monate her, dass bluebird bio seinen Aktionären einen aktuellen Blick in seine Bücher gewährt hat. Am 29.03. steht für das Unternehmen der Geschäftsbericht zum 4. Quartal an. Wird bluebird bio seine Umsatz- und Gewinnprognosen halten oder gar übertreffen können? Wie wird der Aktienkurs voraussichtlich auf die Bilanz reagieren?

Gerade einmal 4 Tage noch bis bluebird bio seine neuen Zahlen veröffentlichen will. Was können Aktionäre nun vom Geschäftsbericht des auf 456,00 Millionen USD Börsenwert dotierten Unternehmens erwarten? Analysehäuser gehen laut Marketscreener-Daten im Konsens davon aus, dass bluebird bio ein starkes Umsatzplus vermelden wird: In Q4 2022 soll der Umsatz 15,40 Millionen USD betragen – im Vorjahresvergleich eine Steigerung von 856,52 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebit) schätzen die...