bluebird bio Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Im vergangenen Jahr haben Analysten für Bluebird Bio 3 positive, 3 neutrale und 1 negative Einschätzung abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Die aktuellen Berichte der Analysten führen zu einer ähnlichen Beurteilung, wodurch das Rating für das Bluebird Bio-Wertpapier im vergangenen Monat ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 4,3 USD, was einen potenziellen Anstieg von 305,9 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,06 USD) bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Bluebird Bio-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,23 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,06 USD liegt, was einer Abweichung von -67,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (2,47 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Bluebird Bio überkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 87,23 Punkten als auch der RSI25 mit 77,96 Punkten führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat Bluebird Bio eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.